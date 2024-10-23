Силовики задержали державшего в рабстве 18 россиян цыгана

В Ростовской области задержали фермера, державшего в рабстве 18 человек

В Аксайском районе Ростовской области силовики задержали 44-летнего фермера-цыгана Раджа Лиманского, подозреваемого в использовании рабского труда. Об этом в среду, 23 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, хозяин фермы заставлял 18 человек работать бесплатно или за минимальные выплаты. Ежедневно потерпевшие должны были выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях. Освободить людей удалось после звонка одного из узников в полицию — телефон забыли отобрать у одного из вновь прибывших на ферму мужчин. Пять человек уже написали заявления на хозяев фермы.

21 октября по факту произошедшего сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело.

Радж Лиманский уже попадал в поле зрения российских правоохранительных органов. Он был фигурантом уголовных дел о похищении человека и мошенничестве и несколько раз находился в федеральном розыске.