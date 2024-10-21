По факту обнаружения 18 человек в рабстве под Ростовом возбудили уголовное дело

СК возбудил дело по факту обнаружения 18 человек на цыганской ферме под Ростовом

В России 18 человек попали в рабство к цыганам

Начало событий в новости В России 18 человек попали в рабство к цыганам

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 18 человек в рабстве на одной из ферм Аксайского района Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Уголовное дело заведено по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ. Расследование продолжается.

Сообщение о том, что на одной из ферм незаконно удерживают жителей Ростовской области и используют их труд, поступило в правоохранительные органы накануне. Ежедневно потерпевшие должны были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.

Всего на цыганской ферме находилось 18 человек. Пятеро из них уже написали заявления на хозяев.