По факту обнаружения 18 человек в рабстве под Ростовом возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 18 человек в рабстве на одной из ферм Аксайского района Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Уголовное дело заведено по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ. Расследование продолжается.
Сообщение о том, что на одной из ферм незаконно удерживают жителей Ростовской области и используют их труд, поступило в правоохранительные органы накануне. Ежедневно потерпевшие должны были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.
Всего на цыганской ферме находилось 18 человек. Пятеро из них уже написали заявления на хозяев.