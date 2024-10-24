Подростка задержали по подозрению в расправе над таксисткой в Челябинской области

В Коркино ФСБ задержала 17-летнего подростка по подозрению в убийстве таксистки

В Коркино сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета (СК) установили личность подозреваемого в расправе над 40-летней женщиной, занимавшейся частным извозом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.

Подозреваемым оказался 17-летний подросток из числа местных жителей. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По данным следствия, между злоумышленником, добиравшимся на такси к месту своего проживания, и потерпевшей произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес женщине четыре колото-резаных ранения в область груди. Она не выжила.

Тело обнаружили накануне вечером в частном секторе на улице Ватутина. У потерпевшей осталось двое детей.