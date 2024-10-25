Появилось видео СК со стрелявшим по людям в Коркино

СК показал видео с челябинцем, стрелявшим по жителям Коркино

В Коркине после погромов задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам

Начало событий в новости В Коркине после погромов задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам

В Челябинской области силовики задержали 58-летнего местного жителя, который стрелял по людям в городе Коркино, в результате чего ранения получили двое мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видны силовики, которые приходят в дом к подозреваемому, ему оглашают постановление о возбуждении уголовного дела, в связи с покушением на убийство двух мужчин.

По данным следствия, вечером 24 октября подозреваемый в доме №66 по улице Троицкая выстрелил в находящихся рядом с жильем мужчин 37 и 29 лет, после чего скрылся. Пострадавших госпитализировали.

В ближайшее время стрелку предъявят обвинение. Следователь намерен ходатайствовал перед судом о его аресте.

По месту жительства задержанного прошли обыски, изъято оружие.

Стихийные выступления в Коркино начались после расправы над 40-летней таксисткой. На последний вызов таксистка приехала к местным цыганам в частный дом. У женщины остались двое сыновей.