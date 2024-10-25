В Коркине после погромов задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам

СК: в Коркине задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужинам

В Коркине задержали 58-летнего подозреваемого в стрельбе по двум мужинам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области.

Против задержанного возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ. По данным ведомства, подозреваемый у дома №66 на улице Троицкая выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин. Пострадавших доставили в больницу, им оказана помощь.

Стихийные погромы начались вечером в четверг, 24 октября, после расправы над 40-летней женщиной, которая была таксистом. Подозреваемым оказался 17-летний подросток из числа местных жителей.

На фоне волнений представители цыганской диаспоры решили покинуть Коркино, некоторых задержали.