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08:30, 25 октября 2024Силовые структуры

В Коркине после погромов задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам

СК: в Коркине задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужинам

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Коркине задержали 58-летнего подозреваемого в стрельбе по двум мужинам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области.

Против задержанного возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ. По данным ведомства, подозреваемый у дома №66 на улице Троицкая выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин. Пострадавших доставили в больницу, им оказана помощь.

Стихийные погромы начались вечером в четверг, 24 октября, после расправы над 40-летней женщиной, которая была таксистом. Подозреваемым оказался 17-летний подросток из числа местных жителей.

На фоне волнений представители цыганской диаспоры решили покинуть Коркино, некоторых задержали.

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      Екатерина Кашурникова
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