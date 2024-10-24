У убитой на Урале таксистки осталось двое сыновей

RT: у убитой в Коркино женщины-таксиста осталось двое сыновей

У убитой в Коркино Челябинской области таксистки осталось двое сыновей 10 и 14 лет. Об этом рассказал ее бывший муж в беседе с RT.

Супруг погибшей Елены предположил, что причиной конфликта мог стать отказ выполнять заказ из-за неуважительного отношения пассажиров. По его словам, женщины-водители редко работают по ночам в этом районе.

«Я Лене тоже запрещал, она уволилась ради меня. Но мы развелись в прошлом году, и она снова вернулась в такси», — добавил мужчина. Он отметил, что сам раньше был таксистом, но ушел из-за тяжелых условий работы и неадекватных пассажиров.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Коркино Челябинской области продолжают сдерживать погромы. Два человека попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Стихийные погромы произошли после расправы над 40-летней женщиной, занимавшейся частным извозом. Коллега потерпевшей рассказал, что на последний вызов таксистка приехала к местным цыганам в частный дом, откуда постоянно вызывают такси.