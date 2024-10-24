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21:23, 24 октября 2024Россия

На Урале начался цыганский погром из-за убийства женщины-таксиста

Mash: на Урале начался цыганский погром из-за убийства женщины-таксиста

Фото: Telegram-канал Ural Mash

Сотрудники правоохранительных органов в Коркино Челябинской области продолжают сдерживать погромы после расправы над 40-летней таксисткой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На опубликованных кадрах толпа переворачивает и громит машины, ломая стекла и поджигая их. По данным канала, в Коркино поджигают и переворачивают машины, которые толпа считает цыганскими. Из Челябинска в город пребывают дополнительные силы Росгвардии.

В результате погромов двоих человек забрали в больницу с огнестрелом в челябинском Коркино. Одному пуля прилетела в шею, второму — в бедро.

Стихийные погромы произошли после расправы над 40-летней женщиной, занимавшейся частным извозом. Коллега потерпевшей рассказал, что на последний вызов таксистка приехала к местным цыганам в частный дом, откуда постоянно вызывают такси.

По данным следствия, между злоумышленником, добиравшимся на такси к месту своего проживания, и потерпевшей произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес женщине четыре колото-резаных ранения в область груди. Подозреваемым оказался 17-летний подросток из числа местных жителей. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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      Марина Совина
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