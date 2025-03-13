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17:47, 13 марта 2025Силовые структуры

Расправившийся с таксисткой 17-летний житель российского города предстанет перед судом

СК: 17-летний житель Коркино предстанет перед судом за убийство таксистки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Завершено расследование уголовного дела 17-летнего жителя города Коркино Челябинской области, который расправился с женщиной-таксисткой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Молодой человек предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 («Убийство») и 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»).

По данным следствия, что юноша 23 октября 2024 года напал на 40-летнюю женщину во время поездки на такси. Он нанес ей пять ударов ножом в грудь, выбросил тело на дорогу и угнал машину. Через 500 метров обвиняемый вылез из автомобиля и скрылся. Он находится под стражей.

Ранее МВД сообщило, что у водителя такси, въехавшего в людей на остановке Казани, была поддельная справка психиатра-нарколога.

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