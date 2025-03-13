МВД сообщило о поддельной справке от психиатра-нарколога у сбившего людей водителя

В Татарстане у врезавшегося в остановку водителя такси была поддельная справка

В Татарстане у водителя такси, въехавшего в людей на остановке, была поддельная справка психиатра-нарколога. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Республике.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что водитель использовал поддельную справку от врача психиатра-нарколога. Поэтому в обвинение добавят еще статью за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.

В ближайшее время должны быть получены результаты экспертиз по степени тяжести вреда пострадавшим.

10 марта водитель такси пытался объехать маршрутный автобус у остановки общественного транспорта, в результате он наехал на граждан. Минздрав Татарстана сообщил, что пострадали 11 человек.

Ранее сообщалось, что в российском городе врезавшегося в остановку водителя такси арестовали.