В России мужчина на автомобиле влетел в автобус и сбил выходивших из него пассажиров

В Казани мужчина за рулем влетел в автобус, сбив выходивших из него людей

В Казани мужчина за рулем влетел в автобус, сбив выходивших из него людей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах с места происшествия видно по меньшей мере одного человека, который неподвижно лежит на асфальте. На фотографии с места ДТП также можно заметить пятна крови под передней дверью автобуса.

По предварительным данным, мужчина взял автомобиль в службе каршеринга. Он сбил нескольких человек, отмечает канал. На момент публикации материала известно о шести пострадавших, в том числе ребенке.

Ранее в Калининграде микроавтобус влетел в остановку, на которой в тот момент находились люди. Перед этим он попал в аварию. Одного человека спасти не удалось, еще двое получили травмы.