В России микроавтобус после ДТП влетел в остановку с людьми

В Калининграде микроавтобус врезался в остановку с людьми после ДТП

В Калининграде микроавтобус попал в ДТП, после чего протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Об этом сообщило управление МВД по Калининградской области в Telegram-канале.

Авария произошла на улице Горького, где автомобиль Audi врезался в микроавтобус. В результате столкновения мироавтобус влетел в остановку общественного транспорта. Водитель легкового автомобиля не выжил, еще два человека получили травмы.

«Госпитализированы две женщины, ожидавшие общественный транспорт. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП и характер травм пострадавших выясняются», — уточнили в МВД.

Там добавили, что в результате аварии оказалось затруднено движение на улице Сибирякова. Водителей призвали выбирать пути объезда.

В ноябре в Омутнинске Кировской области большегруз въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения кирпичная остановка полностью обрушилась, три человека пострадали.