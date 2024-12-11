Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 11 декабря 2024Россия

В России микроавтобус после ДТП влетел в остановку с людьми

В Калининграде микроавтобус врезался в остановку с людьми после ДТП
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: УМВД России по Калининградской области

В Калининграде микроавтобус попал в ДТП, после чего протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Об этом сообщило управление МВД по Калининградской области в Telegram-канале.

Авария произошла на улице Горького, где автомобиль Audi врезался в микроавтобус. В результате столкновения мироавтобус влетел в остановку общественного транспорта. Водитель легкового автомобиля не выжил, еще два человека получили травмы.

«Госпитализированы две женщины, ожидавшие общественный транспорт. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП и характер травм пострадавших выясняются», — уточнили в МВД.

Там добавили, что в результате аварии оказалось затруднено движение на улице Сибирякова. Водителей призвали выбирать пути объезда.

В ноябре в Омутнинске Кировской области большегруз въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения кирпичная остановка полностью обрушилась, три человека пострадали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли ракетами Таганрог. Над городом прогремело не менее 10 взрывов

      Китай рекордно нарастил поставки автомобилей в США

      В России испытали модуль донаведения FPV-дронов

      В ЛДПР объяснили отказ пустить внебрачного сына Жириновского на выставку памяти отца

      Трамп потребовал немедленного прекращения огня на Украине

      Белоруссия запретила ввоз и продажу российской гречки. В чем причина?

      ВСУ второй раз за день попытались атаковать Ростовскую область

      ВС России взяли под контроль коридор снабжения ВСУ в Курахово

      Wildberries запустила продажу алкоголя

      Василий Ливанов был экстренно госпитализирован и прооперирован в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше