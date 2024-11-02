В российском городе фура въехала в остановку

В Омутнинске Кировской области фура въехала в остановку общественного транспорта

В Омутнинске Кировской области большегруз въехал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону в Telegram-канале.

ЧП произошло на улице Коковихина. Из-за столкновения кирпичная остановка полностью обрушилась.

«Три человека получили травмы разной степени тяжести, один из них госпитализирован. Прибывшие сотрудники МЧС России разобрали рухнувшие конструкции в поисках возможных пострадавших. К счастью, людей под завалами не обнаружено», — говорится в сообщении.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

Ранее мужчина выехал из салона на новой машине и влетел в грузовик на Планерной улице на северо-западе Москвы. Свидетель допустил, что причиной аварии стали шины автомобиля.