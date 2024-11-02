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18:58, 2 ноября 2024Россия

В российском городе фура въехала в остановку

В Омутнинске Кировской области фура въехала в остановку общественного транспорта
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

В Омутнинске Кировской области большегруз въехал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону в Telegram-канале.

ЧП произошло на улице Коковихина. Из-за столкновения кирпичная остановка полностью обрушилась.

«Три человека получили травмы разной степени тяжести, один из них госпитализирован. Прибывшие сотрудники МЧС России разобрали рухнувшие конструкции в поисках возможных пострадавших. К счастью, людей под завалами не обнаружено», — говорится в сообщении.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

Ранее мужчина выехал из салона на новой машине и влетел в грузовик на Планерной улице на северо-западе Москвы. Свидетель допустил, что причиной аварии стали шины автомобиля.

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