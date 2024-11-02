Москвич выехал из салона на новой машине и влетел в грузовик

Мужчина выехал на новой машине и влетел в грузовик на северо-западе Москвы

Мужчина выехал из салона на новой машине и влетел в грузовик на Планерной улице на северо-западе Москвы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, ДТП произошло накануне днем. Очевидец отметил, что москвич забрал новую иномарку.

Свидетель допустил, что причиной аварии стали шины автомобиля. По мнению собеседника, дилер поставил некачественные шины, что привело к заносу машины на дороге.

После случившегося водителя иномарки доставили в больницу. Подробности о его состоянии источнику РЕН ТВ неизвестны.

Ранее сообщалось, что в районе станции МЦД Матвеевская на западе Москвы столкнулись семь автомобилей. Тогда пострадал один человек.

До этого произошла массовая авария на 63-м километре Московской кольцевой автодороги.