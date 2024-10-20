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12:19, 20 октября 2024Россия

Массовая авария произошла на МКАД

Пять автомобилей столкнулись на 63-м километре МКАД

Фото: Наталья Селиверстова /  РИА Новости

Массовая авария произошла на 63-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

По данным Telegram-канала агентства «Москва», столкнулись пять автомобилей. Сначала сообщалось о минимум трех пострадавших, однако, по уточненной информации, все пассажиры остались целы.

На месте работают оперативные службы столицы, поэтому движение затруднено на два с половиной километра.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись в районе Кузьминского лесопарка. ДТП попало на видео.

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      Юлия Юткина
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