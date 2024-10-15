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14:03, 15 октября 2024Россия

Массовая авария произошла на МКАДе

Дептранс Москвы: четыре автомобиля столкнулись в районе Кузьминского лесопарка
СюжетСтрельба в Москве

Массовая авария произошла на МКАД. По данным московского дептранса, четыре автомобиля столкнулись в районе Кузьминского лесопарка. ДТП попало на видео, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале департамента.

На представленном ролике видно, как один из автомобилей заносит во время движения. В машину врезаются еще три транспортных средства.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону развязки с Новорязанским шоссе осуществляется по двум из пяти полос, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что водитель Nissan устроил стрельбу после ДТП на юге Москвы. Инцидент произошел на Кавказском бульваре. На дороге между водителями произошел конфликт после случившейся аварии. В ходе ссоры один из них выстрелил в воздух из травматического оружия.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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