Мужчина устроил стрельбу на дороге после аварии в Москве

На юге Москвы мужчина устроил стрельбу после дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
По данным ведомства, инцидент произошел на Кавказском бульваре. На дороге между водителями произошел конфликт после случившейся аварии. В ходе ссоры один из них произвел выстрел в воздух из травматического оружия.
Как уточняет Telegram-канал Shot, стрелявший — водитель автомобиля Nissan, который приехал по просьбе виновника ДТП. Сначала он пытался запугать мужчину на Toyota своими связями, а затем достал травматическое оружие и выстрелил в воздух. Когда злоумышленник попытался вытащить владельца Toyota из машины силой, подъехали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур начали разбираться в обстоятельствах ранения трех сотрудников строительной фирмы, пострадавших в результате стрельбы и поножовщины с коллегами из другой организации.