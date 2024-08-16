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16:13, 16 августа 2024Силовые структуры

Мужчина устроил стрельбу на дороге после аварии в Москве

Водитель Nissan устроил стрельбу после ДТП на юге Москвы

Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

На юге Москвы мужчина устроил стрельбу после дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел на Кавказском бульваре. На дороге между водителями произошел конфликт после случившейся аварии. В ходе ссоры один из них произвел выстрел в воздух из травматического оружия.

Как уточняет Telegram-канал Shot, стрелявший — водитель автомобиля Nissan, который приехал по просьбе виновника ДТП. Сначала он пытался запугать мужчину на Toyota своими связями, а затем достал травматическое оружие и выстрелил в воздух. Когда злоумышленник попытался вытащить владельца Toyota из машины силой, подъехали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур начали разбираться в обстоятельствах ранения трех сотрудников строительной фирмы, пострадавших в результате стрельбы и поножовщины с коллегами из другой организации.

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      Олеся Мицкевич
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