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19:25, 15 августа 2024Силовые структуры

Спор оконщиков и каменщиков на стройке закончился стрельбой и поножовщиной

В Екатеринбурге трое получили ранения в ходе драки каменщиков с оконщиками

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге полиция разбирается в обстоятельствах ранения трех сотрудников строительной фирмы, пострадавших в результате стрельбы и поножовщины с коллегами из другой организации. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает издание «Е1».

По данным издания, ЧП произошло на стройке на улице Академика Ландау. Трое каменщиков пришедших на объект увидели, как на месте поверх их материалов неизвестные им строители размещают окна. Хотя каменщики утверждали, что лишь вежливо поинтересовались у коллег причинами появления поверх их материала окон, возник конфликт. Спор каменщиков и оконщиков переместился на улицу.

Там оконщики имевшие численное преимущество в соотношении пять к трем, вооружившись ножом и травматическим пистолетом атаковали оппонентов. Уличный бой закончился победой оконщиков и ранением трех каменщиков, которые были госпитализированы. Полицейские установили всех причастных к конфликту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

14 апреля сообщалось, что рабочие устроили массовую драку с камнями и палками на стройке в Москве.

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      Владимир Седов
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