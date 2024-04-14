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17:58, 14 апреля 2024Россия

Рабочие устроили массовую драку с камнями и палками на стройке в Москве

В Москве около 20 рабочих устроили драку на стройке на Тагильской улице
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве рабочие устроили массовую драку на стройке на Тагильской улице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

Как уточнил собеседник агентства, конфликт, переросший в потасовку, произошел днем 14 апреля. Полиция доставила предполагаемых участников драки в отделение для проверки на причастность к происшествию. Организован комплекс мероприятий, в рамках которых МВД собирается выяснить все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, в правоохранительных органах агентству сообщили, что в драке приняли участие около 20 человек. В качестве оружия они использовали камни и палки.

Ранее в Иркутской области рабочие подрались на стройке школы. Как стало известно, пострадали восемь человек, троих из них госпитализировали в хирургическое отделение в тяжелом состоянии.

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      Константин Лысяков
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