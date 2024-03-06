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09:03, 6 марта 2024Россия

В российском регионе произошла массовая драка строителей школы

В Иркутской области произошла массовая драка строителей школы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Иркутской области на стройке произошла массовая драка строителей школы. Об этом сообщил глава Жигаловского района Игорь Федоровский в Telegram-канале.

По его данным, в результате драки пострадали восемь человек, трое из которых находятся в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет.

«Инициаторами конфликта является группа молодых людей. Часть из них доставлена в отделение полиции поселка Жигалово, устанавливаются лица, причастные к данному преступлению», — сообщил глава района. Он также отчитался о начатой правоохранительными органами проверке.

Ранее массовую драку устроили строители в одном из московских ЖК. Предварительно, конфликт начался с перепалки рабочих, один из которых стал угрожать другому.

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      Анастасия Шейкина
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