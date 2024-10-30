В Москве ДТП с участием семи автомобилей попало на видео

На западе Москвы столкнулись семь автомобилей, есть пострадавший

В районе станции МЦД Матвеевская на западе Москвы столкнулись семь автомобилей, есть пострадавший. ДТП попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленном видеоролике видно, что в районе аварии затруднено движение. Участниками ДТП стали грузовики, кроссоверы и бетономешалка.

По сведениям «Осторожно, Москва», в результате массового ДТП пострадал один человек. В столичном Дептрансе ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось о ДТП в районе Патриарших прудов в Москве. В одном из авто зажало мужчину. Горожанина извлекли спасатели, ему понадобилась помощь медиков.

Еще раньше стало известно о массовой аварии на 63-м километре Московской кольцевой автодороги. Тогда столкнулись пять автомобилей.