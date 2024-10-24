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00:45, 24 октября 2024Россия

В центре Москвы произошло ДТП

В районе Патриарших прудов в Москве произошло ДТП

В Москве в районе Патриарших прудов произошло ДТП. Видео опубликовало издание MSK1.RU в своем Telegram-канале.

Отмечается, что две машины столкнулись на улице Спиридоновка в районе дома 24/1, выехали на тротуар и врезались в дом.

На место вызвали спасателей. Как сообщает издание, в одном из автомобилей был один человек зажат. Ему понадобилась медицинская помощь. Всего в аварии пострадали два человека.

Ранее массовая авария произошла на 63-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Столкнулись пять автомобилей. Сначала сообщалось о минимум трех пострадавших, однако, по уточненной информации, все пассажиры остались целы.

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      Юлия Мискевич
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