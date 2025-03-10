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12:28, 10 марта 2025Россия

Число пострадавших при наезде автомобиля на остановку в российском городе выросло

Число пострадавших при наезде автомобиля на остановку в Казани выросло
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Число пострадавших при наезде автомобиля на остановку в Казани выросло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

«По обновленным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Известий», среди получивших ранения есть один ребенок.

О происшествии в российском городе ранее сообщил Telegram-канал «112». На опубликованных кадрах видно по меньшей мере одного человека, который неподвижно лежит на асфальте. Изначально сообщалось о шести пострадавших при аварии.

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