Число пострадавших при наезде автомобиля на остановку в российском городе выросло

Число пострадавших при наезде автомобиля на остановку в Казани выросло

Число пострадавших при наезде автомобиля на остановку в Казани выросло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

«По обновленным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Известий», среди получивших ранения есть один ребенок.

О происшествии в российском городе ранее сообщил Telegram-канал «112». На опубликованных кадрах видно по меньшей мере одного человека, который неподвижно лежит на асфальте. Изначально сообщалось о шести пострадавших при аварии.