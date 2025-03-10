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14:34, 10 марта 2025Силовые структуры

Начато расследование после наезда такси на людей на остановке в российском городе

СК возбудил дело после наезда таксиста на людей на остановке в Казани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Число пострадавших при наезде автомобиля на остановку в российском городе выросло

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователь возбудил уголовное дело по факту ДТП в Казани, где такси совершило наезд на стоящих на остановке людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств аварии, в которой пострадали несколько человек.

По данным СК, 10 марта водитель такси пытался объехать маршрутный автобус у остановки общественного транспорта, в результате он наехал на граждан. Минздрав Татарстана сообщил, что пострадали 11 человек.

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