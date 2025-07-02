Сотни россиян вышли на улицы с одним требованием после смерти 15-летнего подростка

Жители Подлесного Саратовской области потребовали выселить из села цыган

В Саратовской области сотни жителей села Подлесное вышли на улицы с требованием выселить местных цыган. Об этом пишет местное информагентство «Взгляд-инфо».

Поводом для возмущения россиян стало ДТП, произошедшее 1 июля и приведшее к смерти 15-летнего подростка. Как установила региональная Госавтоинспекция, мальчик на мопеде столкнулся с Lada Vesta под управлением 36-летнего водителя, который оказался жителем местного табора.

По оценке авторов материала, в собрании приняли участие не менее 200 человек. Для выяснения ситуации на место прибыли глава Марксовского района Дмитрий Романов, районный прокурор Николай Альков и начальник муниципального МВД Дмитрий Даньшин.

Как пишет агентство, жители Подлесного заявили, что местные цыгане ведут себя агрессивно, якобы торгуют наркотиками, «селятся по 50 человек в квартирах», ездят без прав и, по мнению россиян, безосновательно имеют социальные гарантии. Среди претензий также было высказано мнение, что представители этого этноса не участвуют в специальной военной операции.

Отвечая на требования толпы, прокурор Альков попросил не нарушать закон и не прибегать к насилию. В свою очередь, глава муниципалитета заявил, что посетил семью ставшего жертвой аварии подростка и подчеркнул, что такие собрания «не идут в утешение» родителям мальчика.

В результате Романов пообещал рассмотреть жалобы сельчан «через призму правового поля», а также проверить местных цыган на предмет соблюдения миграционного законодательства. Он также подчеркнул, что передаст информацию обо всех договоренностях губернатору Роману Бусаргину. После этого жители Подлесного написали заявления на показавшиеся им противоправными действия представителей этноса.

Подчеркивается, что после начала собрания часть цыган покинула село.

Ранее в Орловской области цыгане назвали продавщиц одного из продовольственных магазинов «русскими тварями». Как стало известно, клиенты вели себя агрессивно якобы из-за того, что им не понравилась купленная в магазине колбаса. Как утверждается, они начали бросаться едой и оскорблять сотрудников.