Мигранты устроили танцы со стрельбой у Исаакиевского собора. Что известно?

В Петербурге мигранты устроили танцы у Исаакиевского собора

Мигранты устроили танцы со стрельбой у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Русская община».

По данным организации, возле храма мигранты громко слушали музыку, танцевали, кричали и ругались. К ним приехали активисты и пытались объяснить, что подобное поведение недопустимо.

Позднее произошла стрельба: кто-то из собравшихся выстрелил из пистолета в сторону купола собора, отмечает «Русская община». После этого двух человек, в том числе одного иностранца, задержали и передали полиции.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

После стрельбы по куполу Исаакиевского собора возбудили уголовное дело

30 июня в МВД Санкт-Петербурга сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). По версии следствия, мужчины выпили и выстрелили из аэрозольного устройства «Пионер» в направлении купола Исаакиевского собора. Повреждений на куполе не зафиксировано.

Злоумышленниками оказались двое молодых людей 18 и 19 лет из Красного Села. Октябрьский районный суд отправил их под домашний арест до 28 августа.

Ранее в Петербурге прошел рейд против мигрантов

В начале июня пресс-служба регионального управления МВД России сообщила о проведении проверки на предмет выявлений нелегалов. Ее проводили сотрудники полиции совместно со служащими Росгвардии. «Проверке подверглись около десятка мест притяжения иностранных граждан», — говорилось в сообщении.

В ходе мероприятия правоохранители проверили около 5000 человек. Более 200 из них были задержаны и доставлены в отделы полиции. 30 иностранцам придется покинуть Россию.