«Могут возникнуть проблемы». Раскрыто реальное число мигрантов в России. Становится ли их больше и в какие города они едут?

Демограф Флоринская считает проблему мигрантов в России искусственно созданной

Трудовая миграция в России находится на самом низком уровне за десять лет, тогда как антимигрантская риторика в политике и СМИ имеет под собой не так много оснований, считает научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС, демограф Юлия Флоринская, один из ведущих экспертов в этой сфере. Она рассказала «Ленте.ру», сколько мигрантов в стране на самом деле, можно ли от них отказаться и почему россияне боятся приезжих.

Проблему трудовой миграции в России демограф Флоринская называет искусственно созданной. «Мигранты вызывают недовольство у многих, и антимигрантская риторика находит отклик у населения», — говорит эксперт.

По ее мнению, страхи россиян отчасти можно связать с терактом в «Крокусе». «Люди боятся, и их опасения понятны: мигранты стали исполнителями преступления», — предположила Флоринская. Вместе с тем она отметила, что эта тема также активно поддерживается в СМИ и звучит в выступлениях российских законодателей, ведь «люди в принципе не очень любят чужих».

Но на проблему влияют не только реальные события, но и антимигрантская риторика, которая способствует росту ксенофобии. При этом текущая статистика трудовой миграции — на минимальном уровне Юлия Флоринская демограф

Сколько мигрантов находится в России

Если в 2013-2014 годах в России находилось около шести-семи миллионов трудовых мигрантов в среднем за год, сейчас — в два раза меньше, то есть 3-3,5 миллиона, отметила Флоринская. «Количество мигрантов постепенно снижалось начиная с 2015 года, — поясняет эксперт. — Это было связано с экономическим кризисом, когда курс доллара резко вырос. В тот же период существенно изменилось миграционное законодательство, выход на рынок труда для мигрантов усложнился и подорожал, что привело к постепенному их сокращению».

По словам Флоринской, в последние годы также изменилось соотношение стран-доноров трудовой миграции и увеличилась доля мигрантов из Средней Азии. «Сегодня 85 процентов всей трудовой миграции в России приходится на Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. В середине 2000-х годов их доля составляла около 17 процентов», — подчеркнула она.

В том числе из-за состава стран-доноров мигрантов снизился и уровень образования приезжих. «Например, раньше было больше трудовых мигрантов из Украины, и уровень их образования был выше, — объясняет Флоринская. — Когда Средняя Азия не была основным источником мигрантов, соотношение было ближе к российскому населению, чем сейчас».

В каких сферах работают мигранты

Более 60 процентов всех трудовых мигрантов работают в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях. «Большинство из них выбирают Москву и Московскую область, а в Санкт-Петербурге мигрантов заметно меньше», — отмечает демограф Флоринская.

Основная сфера занятости иностранцев в России — строительство, хотя растет доля мигрантов в сфере услуг, торговле и коммунальном секторе. Конкуренции с коренным населением у них практически нет, поскольку приезжие занимают специфические ниши рынка труда.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Различные ограничения по допуску иностранцев на российский рынок труда введены в 47 регионах. Однако, по мнению Флоринской, эти меры являются скорее символическими жестами власти, не отражающими реальной ситуации на рынке труда. А населением законодательные ограничения на работу мигрантов в определенных профессиях воспринимаются как эффективная борьба с наплывом иностранцев.

Когда люди слышат, что введен запрет на работу мигрантов, они думают, что ни одного мигранта, например, в такси в этом городе или области больше не будет. Но это не так. Запрет касается только тех мигрантов, которые работают по патенту. Это в основном мигранты из Узбекистана и Таджикистана, немного из Азербайджана и совсем немного из Молдовы Юлия Флоринская демограф

При этом мигрантам из ЕАЭС запретить работать в определенных отраслях никто не может, заметила Флоринская. То есть, по ее словам, подобные ограничения могут расцениваться как лукавство и даже дискриминация по этническому признаку. «Мы одним разрешаем работать, а другим нет», — уточнила она.

Можно ли полностью запретить трудовую миграцию в России

Полный запрет на трудовую миграцию теоретически возможен. Так как сегодня 3-3,5 миллиона мигрантов составляют лишь около четырех процентов всех работников в России, их отсутствие не приведет к краху экономики. Но в тех регионах, где доля мигрантов выше, например, в Москве, «могут возникнуть проблемы», отметила демограф Флоринская. Больше всего рискуют пострадать сфера услуг и строительства.

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Вместе с тем, несмотря на попытки российских властей привлечь в качестве доноров трудовой миграции новые страны, например, Северную Корею, демограф прогнозирует, что в ближайшие десятилетия заменить приезжих из Средней Азии не удастся. По ее данным, их соотношение с мигрантами из других стран меняется лишь на один процентный пункт в год.

В 2022 году 97 процентов мигрантов были из стран СНГ, в 2023-м — 96, в 2024-м — 95. Причем до пандемии, в 2019 году, доля мигрантов из дальнего зарубежья составляла восемь процентов, в 2024-м — пять

В среднесрочной перспективе, при условии, если не произойдет обвала экономики и ужесточения законодательства, трудовая миграция из стран Средней Азии останется примерно на этом же уровне. «Возможно, она будет постепенно сокращаться, но все зависит от множества составляющих, которые сейчас трудно спрогнозировать, — говорит демограф. — Население в этих странах растет быстро, особенно молодое. Но все же, несмотря на рост экономики и возможностей на их рынках труда, рабочих мест там — ограниченное количество».

При этом перспектив для роста миграции, по ее мнению, также нет. Работа в России становится менее привлекательной. Например, в Узбекистане разница с российскими зарплатами уже не так велика и продолжает снижаться. «Городское население, особенно в столице, уже не стремится в Россию, потому что может заработать сопоставимые деньги на родине, — пояснила Флоринская. Причем дома им не нужно платить за съем жилья, а это значительная часть расходов. В других странах в меньшей степени, но ситуация тоже меняется».