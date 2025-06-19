В Москве чеченка вступилась за остановленных «Русской общиной» детей

В Москве «Русская община» пыталась задержать чеченских детей. За них заступились очевидцы. Инцидент произошел в жилом комплексе «Люблинский парк».

Чеченка заявила, что представители организации задержали детей. Один из которых, по ее словам, и вовсе первоклассник. «Почему вы задержали наших ребят?» — спрашивает она активистов «Русской общины» и полицейских, но не получает ответа на свой вопрос.

Женщина обращает внимание на медицинские маски, скрывающие лица некоторых активистов. «Вот, националисты стоят», — заявляет женщина.

Как пишет Telegram-канал «ЧП Кавказ | Дагестан Чечня Ингушетия КБР КЧР Осетия», ситуацию взяло на контроль Представительство Главы ЧР в Москве.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Ранее рейд «Русской общины» разозлил пользователей

В конце мая участников «Русской общины» заметили в подмосковном поселке Путилково. Несколько десятков человек шли по местному жилому комплексу, на одежде некоторых из них виднелась символика объединения.

После этого в Сети начали распространяться критические и оскорбительные комментарии. Предположительно, они были оставлены мигрантами. Об этом также свидетельствуют никнеймы некоторых из отметившихся под записью пользователей.

Сразу несколько человек предложили отправить активистов «Русской общины» на спецоперацию. Еще один предположил, что участники рейда вышли за водкой. Другой пользователь назвал объединение «петушиной общиной».

Известный комик и звезда КВН из Дагестана Омар Алибутаев сделал репост записи на свою страницу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он заявил, что представители этой организации занимаются не своим делом, а также назвал их «петушиной общиной».

В России описали деятельность объединения фразой «иногда перебарщивает»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога признался в неоднозначном отношении к «Русской общине». Он отметил, что зачастую не понимает, чем руководствуются дружинники, проводя ту или иную акцию.

По словам уральского полпреда, объединение иногда перебарщивает. Но между тем он назвал проблему мигрантов надутой и допустил, что сотрудники средств массовой информации, желая завлечь публику, преподносят недопустимые вещи. «Я, например, в паспорте украинец. Кто-то из вас русский. Мы с вами в автобусе столкнемся, произойдет конфликт, а в медиа будет написано: "Украинец патриотической направленности избил русского". Есть нечестной направленности паблики, которые на это заточены и извлекают из этого свою выгоду», — сказал Жога.