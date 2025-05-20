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20:24, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Известный комик из Дагестана оскорбил «Русскую общину» и был раскритикован

Комик Омар Алибутаев назвал «Русскую общину» петушиной организацией
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @umar_alibutaev

Известный комик и звезда КВН из Дагестана Омар Алибутаев оскорбил общественную организацию «Русская община», за что был раскритикован ее сторонниками. Скриншоты из соцсетей юмориста опубликовал Telegram-канал «Петя первый».

Исходя из опубликованного скриншота, Алибутаев репостнул к себе в сторис в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео рейда «Русской общины» и назвал ее «петушиной общиной». Юморист также выразил мнение, что представители этой организации занимаются не своим делом.

Сторонники «Русской общины» после публикации Алибутаева осудили его в комментариях под его постами в соцсетях. От комика также потребовали извиниться перед организацией. Юморист конфликт публично не комментировал.

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По данным «Блокнот.Ru», комик и ранее критически высказывался в адрес «Русской общины». Отмечается, что он публиковал видео, на котором срывал наклейки с символикой организации, и обвинял ее представителей в нацизме.

Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога признался в неоднозначном отношении к «Русской общине». Он отметил, что зачастую не понимает, чем руководствуются представители этой организации, проводя ту или иную акцию.

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