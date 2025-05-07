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15:51, 7 мая 2025Россия

На Урале описали действия «Русской общины» фразой «иногда перебарщивает»

Уральский полпред Жога признался в неоднозначном отношении к «Русской общине»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе / РИА Новости

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога признался в неоднозначном отношении к «Русской общине». Деятельность объединения он описал фразой «иногда перебарщивает». Комментарий Жоги опубликовал портал Е1.

Жога отметил, что зачастую не понимает, чем руководствуются дружинники из «Русской общины», проводя ту или иную акцию.

Кроме того, уральский полпред назвал проблему мигрантов надутой. Он допустил, что сотрудники средств массовой информации, желая завлечь публику, преподносят недопустимые вещи.

«Я, например, в паспорте украинец. Кто-то из вас русский. Мы с вами в автобусе столкнемся, произойдет конфликт, а в медиа будет написано: "Украинец патриотической направленности избил русского". Есть нечестной направленности паблики, которые на это заточены и извлекают из этого свою выгоду», — поделился Жога.

Ранее стало известно, что члены «Русской общины» штурмом взяли квартиру во Всеволжске Ленинградской области, это привело к пожару и смерти человека.

ЖЗЛ
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