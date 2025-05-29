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13:47, 29 мая 2025Россия

Опубликована гневная реакция мигрантов на рейд «Русской общины» в Подмосковье

Под Москвой шествие «Русской общины» разозлило мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Колоколъ»

Опубликована гневная реакция мигрантов на рейд «Русской общины» в Московской области. Ролик и комментарии к нему разместил Telegram-канал «Колоколъ».

На видеозаписи показан рейд «Русской общины» в подмосковном поселке Путилково. Несколько десятков человек идут посреди жилой застройки. На некоторых из них можно заметить символику объединения.

Вскоре после обнародования записи под ней стали появляться критические и оскорбительные комментарии. По утверждению канала, они были оставлены мигрантами. Об этом также свидетельствуют никнеймы некоторых из отметившихся под записью пользователей.

Сразу несколько человек предложили отправить активистов «Русской общины» на спецоперацию. Еще один предположил, что участники рейда вышли за водкой. Другой пользователь назвал объединение «петушиной общиной».

Ранее сторонников «Русской общины» оскорбил комик Омар Алибутаев. Юморист также выразил мнение, что представители этой организации занимаются не своим делом. Когда от Алибутаева потребовали извинений, он отказался от дальнейших комментариев.

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