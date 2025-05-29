Шествие активистов движения «Русская община» в Подмосковье попало на видео и было опубликовано в соцсетях, после чего на мужчин обрушились с критикой иностранные комментаторы. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Колоколъ».

«В поселке Путилково произошел какой-то кипиш, на который подтянулась "Русская община"», — пояснили авторы Telegram-канала.

На опубликованных кадрах запечатлены несколько десятков мужчин, на некоторых из них видна символика объединения. В конце видеозаписи они машут оператору. Действия происходят во дворе жилого дома.

Кадр: Telegram-канал «Колоколъ»

Участников движения предложили отправить на СВО

Также канал опубликовал несколько скриншотов с сообщениями от пользователей соцсетей, как утверждается, все они — иностранцы, «большая часть из них имеет паспорт РФ и проживает на нашей территории». Среди комментариев есть предложения об отправке участников шествия на специальную военную операцию (СВО).

«Походу где-то бесплатно водку раздают», «С таким маршем лучше бы они поехали в Курск родину защищать (…) Сейчас была бы мобилизация, они бы так не ходили», «Че за цирк», «Молодцы, они, наверное, в военкомат идут?», «На СВО всех надо отправить», — гласят комментарии.

В ответ на это подписчики канала встречно возмутились. «Всех, кто посмел такое написать про ребят из "Русской общины", следует лишить гражданства и депортировать. Это потенциальные враги», «Нет, ну ты посмотри, ну ты только глянь, до чего же они в край обнаглели и всякий страх потеряли. Возмущаются они тому, что мы русские в своей же родной стране, где мы между прочим являемся государствообразующим титульным народом, объединяемся и сплачиваемся», — указали пользователи.

Представители организации пока никак не комментировали ситуацию.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее участников «Русской общины» оскорбил комик из Дагестана

На пошлой неделе известный комик и звезда КВН из Дагестана Омар Алибутаев также нелестно высказывался об общественной организации. Он словами «петушиная община» прокомментировал ролик одного из рейдов объединения. По его мнению, представители этой организации занимаются не своим делом.

Заступиться решили сторонники «Русской общины», которые принялись писать в комментариях под публикациями юмориста, чтобы тот извинился.

При этом о неоднозначном отношении к организации высказывался и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. По его мнению, участники «Русской общины» «иногда перебарщивают». Он отметил, что зачастую не понимает, чем руководствуются дружинники, проводя свои акции.