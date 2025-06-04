В Петербурге прошел масштабный рейд по «местам притяжения» мигрантов

В Петербурге прошел рейд против мигрантов, задержаны более 200 человек

В Петербурге прошел рейд против мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram.

Проверку на предмет выявлений нелегалов силовики провели 3 июня. В рейде участвовали как сотрудники полиции, так и служащие Росгвардии. «Проверке подверглись около десятка мест притяжения иностранных граждан», — пояснили в пресс-службе.

В ходе мероприятия правоохранители проверили около 5000 человек. Более 200 из них были задержаны и доставлены в отделы полиции. 30 иностранцам придется покинуть Россию.

Ранее в Воронеже задержанных на российской стройке мигрантов заставили идти строевым шагом и сняли на видео. На кадрах несколько иностранцев идут гуськом, положив руки на плечи впереди идущего. Идущий рядом сотрудник силовых структур задает построению счет. «Раз. Раз. Раз, два, три», — произносит он. Ролик был снят на одном из городских рынков.