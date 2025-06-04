Задержанных на российской стройке мигрантов заставили идти строевым шагом и сняли на видео

В Воронеже мигрантов заставили маршировать и сняли на видео

Задержанных на российской стройке мигрантов заставили идти строевым шагом и сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ТРОЙКА».

На кадрах несколько иностранцев идут гуськом, положив руки на плечи впереди идущего. Первый в колонне мигрант держит у головы согнутую в локте руку, вероятно, имитируя воинское приветствие.

Идущий рядом сотрудник силовых структур задает построению счет. «Раз. Раз. Раз, два, три», — произносит он. Мигранты в это время пытаются идти строевым шагом, однако даже не могут попасть в ногу.

Ролик был снят на одном из городских рынков, отмечает канал.

Ранее в Татарстане мигрантов во время рейда выстроили в шеренгу, а двоих положили лицом на землю. В ходе мероприятий были задержаны 37 человек. Большинство из них работали в России незаконно.