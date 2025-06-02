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12:59, 2 июня 2025Россия

В России мигрантов выстроили в шеренгу, положили лицом на землю и сняли на видео

Опубликованы кадры облавы на мигрантов в Татарстане
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВручение повесток на улице: главное

В Татарстане облаву на мигрантов сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах видно несколько десятков выстроенных в шеренгу иностранцев. Двоих из них по непонятной причине положили лицом на землю.

По данным канала, в ходе рейда было выявлено девять нелегалов. Всего силовики задержали 37 человек. Большинство из них незаконно работали в России. В отношении всех нарушителей были составлены протоколы.

Ранее силовики провели массовую проверку в одном из московских фитнес-клубов. «Скорее всего, это облава на мигрантов», — пояснили его сотрудники. У всех находившихся в помещении проверили документы.

Вот это да!
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