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00:48, 23 апреля 2025Россия

В московском фитнес-клубе устроили полицейский рейд

«Осторожно, новости»: На юге Москвы в фитнес-клубе провели полицейский рейд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

В фитнес-клубе «Комета» в торговом центре «Коламбус» на Пражской улице полиция провела массовую проверку документов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали посетители, сотрудники правоохранительных органов проверяют документы и учетные записи на «Госуслугах» у всех мужчин в зале, выход из клуба временно заблокировали. Сотрудники фитнес-центра подтвердили проверку, указав, что предупреждения о рейде не поступало.

«Пришла полиция, сейчас проверяют документы. Скорее всего, это облава на мигрантов», — пояснили сотрудники клуба.

Ранее стало известно, что сотрудники ОМОНа ворвались в один из фитнес-клубов Москвы на Рязанском проспекте. Тогда женщин-посетительниц отпустили, а у мужчин проверили документы. Омоновцы искали мигрантов, незаконно находящихся в России.

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