Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:16, 1 апреля 2025Россия

ОМОН устроил рейд в московском фитнес-клубе

Baza: ОМОН устроил рейд против мигрантов в московском фитнес-клубе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Сотрудники ОМОН ворвались в один из фитнес-клубов Москвы на Рязанском проспекте. По данным Telegram-канала Baza, правоохранители выявляют мигрантов из Средней Азии.

«Женщин отпустили, а всех мужчин положили лицом в пол», — говорится в сообщении. Там уточняется, что у мужчин проверяют документы. ОМОНовцы уточняют, законно ли мигранты находятся в России, а также есть ли у них отметки о прохождении военной службы.

Ранее на юго-востоке столицы уже устраивали аналогичный рейд. Тогда сотрудники ОМОН также нагрянули в фитнес-клуб и начали проверять документы у мужчин. Тех, у кого была отметка о прохождении военной службы, отпускали.

    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

    В российском регионе сотрудники ГАИ потребовали взятку с гнавших машину на СВО россиян

    Депутат Рады допустил распад Украины

    Зеленский встретится с представителями готовых разместить контингенты на Украине стран

    Россияне объяснили ценообразование на рынке жилья

    ОМОН устроил рейд в московском фитнес-клубе

    Россия проведет заседание СБ ООН по Украине

    В США допустили введение Трампом жестких санкций против перевозчиков российской нефти

    В США допустили неудобное положение Москвы при заключении сделок по Украине

    Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше