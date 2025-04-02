ОМОН устроил рейд в московском фитнес-клубе

Baza: ОМОН устроил рейд против мигрантов в московском фитнес-клубе

Сотрудники ОМОН ворвались в один из фитнес-клубов Москвы на Рязанском проспекте. По данным Telegram-канала Baza, правоохранители выявляют мигрантов из Средней Азии.

«Женщин отпустили, а всех мужчин положили лицом в пол», — говорится в сообщении. Там уточняется, что у мужчин проверяют документы. ОМОНовцы уточняют, законно ли мигранты находятся в России, а также есть ли у них отметки о прохождении военной службы.

Ранее на юго-востоке столицы уже устраивали аналогичный рейд. Тогда сотрудники ОМОН также нагрянули в фитнес-клуб и начали проверять документы у мужчин. Тех, у кого была отметка о прохождении военной службы, отпускали.