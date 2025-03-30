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21:30, 30 марта 2025Россия

В Москве сотрудники военкомата и спецназ нагрянули в фитнес-клуб

На юго-востоке Москвы сотрудники военкомата и спецназ нагрянули в фитнес-клуб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Risen Wang / Unsplash

На юго-востоке Москвы сотрудники военкомата и спецназ нагрянули в фитнес-клуб. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале. Утверждается, что они искали уклонистов от воинской службы.

«По словам клиентов, всех положили лицом в пол, затем разделили по этническому признаку и начали проверку паспортов, а конкретно информацию о воинской обязанности», — говорится в публикации.

Отмечается, что людей отправляли в раздевалку за паспортом, затем — к сотруднику военкомата. Тех, у кого отметка была на месте, отпускали. Тех, у кого не было с собой паспорта и отметки, забирали для дальнейшей проверки.

Ранее в Иркутской области следователи задержали военного комиссара Тайшета, Тайшетского и Чунского районов по подозрению в получении взяток от уклонистов.

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