Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:48, 24 февраля 2025Силовые структуры

Российский военком попался на взятках от призывников

СК: Военком Тайшета за взятки незаконно выдавал уклонистам военные билеты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Иркутской области следователи задержали военного комиссара Тайшета, Тайшетского и Чунского районов по подозрению в получении взяток от уклонистов. Об этом Ленте.ру сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанный допрошен, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Он полностью признал вину в содеянном. В его служебном кабинете и дома проведены обыски. Следователи изъяли у него автомобили, телефон, ноутбук и документы, имеющие значение для уголовного дела. По ходатайству следствия суд отправил военкома под домашний арест.

По версии следствия, в 2024 году он получил 250 тысяч рублей от посредника и незаконно выдал уклонисту военный билет с ограничением, которое позволяет ему не служить в армии. Второй эпизод связан с получением военкомом взятки в 600 тысяч рублей за изготовление военного билета с ложными сведениями и незаконное указание о подготовке фиктивного медицинского заключения о непригодности к военной службе.
 
Коррупционная деятельность обвиняемого пресечена управлением МВД по Иркутской области и военным прокурором Иркутского гарнизона. Решается вопрос о привлечении к ответственности взяткодателей и посредников.

В декабре 2024 года сообщалось, что Якутский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего военного комиссара города за получение взяток от призывников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хриплые крики нельзя было ни с чем спутать». Зеленский нагрубил главе Минфина США во время обсуждения сделки по металлам

      Россиянин пойдет под суд за расправу над знакомым из ревности к его жене

      Россиян научили есть макароны и не толстеть

      В РПЦ предостерегли от ряда действий на Масленицу

      Россиянка сдала полиции 18-летнюю дочь из-за укусов

      Божницу с шевронами бойцов СВО привезли в российский православный собор

      Сергей Зверев показал внешность на фото времен службы в армии

      Рудковская объяснила провальное выступление Плющенко-младшего на всероссийском турнире

      Посольство России попросило Францию принять необходимые меры еще до взрыва в Марселе

      На Украине Трампа заподозрили в работе на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше