Российский военком попался на взятках от призывников

СК: Военком Тайшета за взятки незаконно выдавал уклонистам военные билеты

В Иркутской области следователи задержали военного комиссара Тайшета, Тайшетского и Чунского районов по подозрению в получении взяток от уклонистов. Об этом Ленте.ру сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанный допрошен, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Он полностью признал вину в содеянном. В его служебном кабинете и дома проведены обыски. Следователи изъяли у него автомобили, телефон, ноутбук и документы, имеющие значение для уголовного дела. По ходатайству следствия суд отправил военкома под домашний арест.

По версии следствия, в 2024 году он получил 250 тысяч рублей от посредника и незаконно выдал уклонисту военный билет с ограничением, которое позволяет ему не служить в армии. Второй эпизод связан с получением военкомом взятки в 600 тысяч рублей за изготовление военного билета с ложными сведениями и незаконное указание о подготовке фиктивного медицинского заключения о непригодности к военной службе.



Коррупционная деятельность обвиняемого пресечена управлением МВД по Иркутской области и военным прокурором Иркутского гарнизона. Решается вопрос о привлечении к ответственности взяткодателей и посредников.

В декабре 2024 года сообщалось, что Якутский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего военного комиссара города за получение взяток от призывников.