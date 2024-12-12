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17:59, 12 декабря 2024Силовые структуры

Бывшего военкома российского города осудили на 10 лет за взятки от призывников

Суд дал 10 лет колонии экс-военкому Якутска за получение взяток на 892 тыс. руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Якутский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего военного комиссара города за получение взяток от призывников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый признан виновным в совершении восьми преступных эпизодов. Его отправят в колонию строгого режима. Также экс-военкома лишили права занимать должности на госслужбе на срок 10 лет после отбытия наказания. Суд взыскал с него в доход государства 892 тысячи рублей, которые он получил коррупционным путем. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

По версии следствия, военком с 2019 по 2022 год получил от восьми призывников незаконное вознаграждение за освобождение от прохождения военной службы в Вооруженных силах России. На суде он отверг вину по семи преступлениям, а по восьмому эпизоду признался частично.

22 июля 2022 года силовики задержали военкома Якутска Афанасия Захарова после обыска в квартире.

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