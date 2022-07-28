Военкома российского города задержали после обыска в квартире

РИА Новости: силовики задержали военкома Якутска Захарова, в его квартире прошли обыски

В Якутске в среду, 27 июля, задержали военкома города Афанасия Захарова, в его квартире прошли обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий со следствием источник.

«Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова, действительно, задержали. В его квартире прошли обыски. Сегодня должны избрать меру пресечения», — заявил собеседник агентства после того, как в соцсетях распространилась информация о задержании силовиками военкома российского города.

В военном комиссариате Республики Саха (Якутия) агентству сказали, что не располагают официальной информацией о задержании Захарова.

Ранее гарнизонный военный суд в Симферополе поместил под домашний арест военного комиссара Крыма Юрия Лымаря по уголовному делу о коррупции. Следствием установлено, что военный комиссар Республики Крым давал незаконные поручения своим сотрудникам освобождать граждан от призыва на военную службу за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Лымаря задержали после обысков в крымском военкомате.