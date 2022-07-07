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Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма

Военная контрразведка проводит обыски в рабочем кабинете военного комиссара Крыма Лымаря
Юрий Лымарь

Юрий Лымарь. Кадр: Степан Кискин / YouTube

Военная контрразведка Южного военного округа проводит обыски в рабочем кабинете военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря в Симферополе. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Причина следственных действий силовиков пока неизвестна.

Лымаря назначили военкомом полуострова в августе 2020 года. Он туда пришел с аналогичного поста Астраханской области.

5 июля сообщалось об обысках у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Следственные действия были связаны с уголовным делом, возбужденным летом 2020 года управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в связи со злоупотреблением должностными полномочиями. По их итогам были задержаны три генерала МВД, в числе которых помощник главы ведомства Сергей Умнов. По решению суда их отправили в СИЗО.

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Любовь Ширижик
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