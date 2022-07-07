Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма
Военная контрразведка Южного военного округа проводит обыски в рабочем кабинете военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря в Симферополе. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Причина следственных действий силовиков пока неизвестна.
Лымаря назначили военкомом полуострова в августе 2020 года. Он туда пришел с аналогичного поста Астраханской области.
5 июля сообщалось об обысках у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Следственные действия были связаны с уголовным делом, возбужденным летом 2020 года управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в связи со злоупотреблением должностными полномочиями. По их итогам были задержаны три генерала МВД, в числе которых помощник главы ведомства Сергей Умнов. По решению суда их отправили в СИЗО.