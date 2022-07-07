Военкома Крыма заподозрили в коррупции

Обыски у военкома Крыма проходят по делу о получении взяток за освобождение от службы

Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма

Начало событий в новости Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма

Обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, которые проводит военная контрразведка, связаны с уголовным делом о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Военком подозревается в получении взяток за освобождение от срочной службы.

Под следствием уже находятся подчиненные Лымаря — должностные лица военных комиссариатов Симферополя, Джанкоя и Белогорска.

Ранее 7 июля стало известно о следственных действиях в рабочем кабинете крымского военкома.

Лымаря назначили военкомом полуострова в августе 2020 года. На эту должность он пришел с аналогичного поста в Астраханской области.