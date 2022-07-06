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Помощника главы МВД задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями

ОНК сообщила, что ФСБ задержала помощника Колокольцева, экс-главу МВД Петербурга Умнова
Сергей Умнов

Сергей Умнов. Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Задержан помощник главы МВД России Владимира Колокольцева, экс-глава полиции Санкт-Петербурга генерал-лейтенант Сергей Умнов. Об этом ТАСС сообщили в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Отмечается, что его доставили в Москву и поместили в изолятор в ГУ МВД по городу.

По словам самого Умнова, которые он сказал наблюдателям, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным он себя не признает.

5 июля сообщалось, что силовики провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.

Умнов с 2012 по 2019 год был начальником ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а потом стал помощником главы МВД Владимира Колокольцева.

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Антон Похиляк
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