Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Силовики провели обыски у начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти

«Интерфакс» сообщил об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти
Алексей Семенов

Алексей Семенов. Фото: гибдд.рф

Силовики провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, обыски у высокопоставленного сотрудника полиции прошли как на работе, так и дома. Пока что неизвестно, с чем связан интерес силовиков к Семенову.

Источник издания 47news полагает, что обыск и визит силовиков связаны с уголовным делом, возбужденным летом 2020 года Следственным комитетом России (СКР) по Санкт-Петербургу по злоупотреблению должностными полномочиями. Оперативники управления собственной безопасности в период возбуждения дела провели обыски во всех коммерческих Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) ГИБДД Санкт-Петербурга. Обыск в том числе прошел и у бывшего начальника регистрационного отдела Управления ГИБДД Виктора Пичугина, которого на этом посту и сменил позже Алексей Семенов.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили советы европейцам менять бытовую технику
Власти рассказали о жалобах на восстановительные работы после обстрела ВСУ
Госдума приняла проект об обеспечении спецопераций за границей
Раскрыта причина возобновления популярности ипотеки в России
Санду заявила о шестикратном росте цен на газ за последний год в Молдавии
Вероятность возвращения замороженных резервов России оценили
Певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за гей-парада
Красная рыба в России подорожала более чем в два раза
Появились подробности обстрела приграничных населенных пунктов Курской области
В России зарегистрировали новую назальную вакцину от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.