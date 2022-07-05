Силовики провели обыски у начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти

«Интерфакс» сообщил об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти

Силовики провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, обыски у высокопоставленного сотрудника полиции прошли как на работе, так и дома. Пока что неизвестно, с чем связан интерес силовиков к Семенову.

Источник издания 47news полагает, что обыск и визит силовиков связаны с уголовным делом, возбужденным летом 2020 года Следственным комитетом России (СКР) по Санкт-Петербургу по злоупотреблению должностными полномочиями. Оперативники управления собственной безопасности в период возбуждения дела провели обыски во всех коммерческих Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) ГИБДД Санкт-Петербурга. Обыск в том числе прошел и у бывшего начальника регистрационного отдела Управления ГИБДД Виктора Пичугина, которого на этом посту и сменил позже Алексей Семенов.

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