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Задержанного помощника главы МВД РФ Умнова поместили в ИВС на Петровке

RT: помощника главы МВД РФ генерал-лейтенанта Умнова поместили в ИВС на Петровке

Фото: Александр Шалгин / ТАСС

Помощник главы МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов содержится в ИВС на Петровке — его поместили туда после задержания. Об этом в среду, 6 июля, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

По данным правозащитника, который контактировал с Умновым, утром 5 июля к силовику пришли домой с обыском, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признал.

Умнов с 2012-го по 2019 год был начальником ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а потом стал помощником главы МВД Владимира Колокольцева.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Собеседник RT отмечал, что Умнов содержится где-то в другом месте, в ИВС на Петровке его нет.

Также ранее стало известно, что три генерала МВД, включая помощника Колокольцева, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями. Обыски прошли в квартирах и рабочих кабинетах Умнова, Семенова и генерал-майора в отставке Ивана Абакумова. Следственно-оперативные группы Следственного комитета и управления «М» ФСБ России искали документы и запрещенные к обороту предметы.

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Леонид Микуляк
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