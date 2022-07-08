Военкома Крыма поместили под домашний арест по делу о коррупции

В Симферополе суд поместил под домашний арест военкома Крыма Лымаря по делу о коррупции

Гарнизонный военный суд в Симферополе поместил под домашний арест военного комиссара Крыма Юрия Лымаря по уголовному делу о коррупции. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, военкому избрана мера пресечения на два месяца.

7 июля УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о пресечении противоправной деятельности должностного лица военного комиссариата. Следствием установлено, что военный комиссар Республики Крым давал незаконные поручения своим сотрудникам освобождать граждан от призыва на военную службу за денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Лымаря задержали после обысков в крымском военкомате.

Юрия Лымаря назначили военкомом полуострова в августе 2020 года. На эту должность он пришел с аналогичного поста в Астраханской области.