Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Военкома Крыма поместили под домашний арест по делу о коррупции

В Симферополе суд поместил под домашний арест военкома Крыма Лымаря по делу о коррупции

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Гарнизонный военный суд в Симферополе поместил под домашний арест военного комиссара Крыма Юрия Лымаря по уголовному делу о коррупции. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, военкому избрана мера пресечения на два месяца.

7 июля УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о пресечении противоправной деятельности должностного лица военного комиссариата. Следствием установлено, что военный комиссар Республики Крым давал незаконные поручения своим сотрудникам освобождать граждан от призыва на военную службу за денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Лымаря задержали после обысков в крымском военкомате.

Юрия Лымаря назначили военкомом полуострова в августе 2020 года. На эту должность он пришел с аналогичного поста в Астраханской области.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила «в ближайшие дни» принять меры из-за транзита в Калининград
Африканская страна променяла спасение планеты на комфорт
Россияне признались в слежке за возлюбленными
Huawei сравнила себя с Apple
Россияне раскрыли реальную обстановку с русофобией в Грузии
Бывший глава ЗАТО Циолковский осужден на шесть лет за взяточничество
Девушка похудела на 90 килограммов за год назло изменившему ей возлюбленному
В Германии сообщили о планировавших атаку на Крымский мост военных ФРГ
Жители Запорожья начали возвращаться к обычной жизни
Перечислены города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.