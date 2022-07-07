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Задержанный ФСБ по делу о коррупции военком Крыма попал на видео

ФСБ задержала военкома Крыма Лымаря по делу о взятках и показала видео с ним

Сотрудники управления ФСБ по Южному военному округу задержали военного комиссара Крыма Юрия Лымаря по делу о коррупции. Об этом «Крыминформ» сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

В заявлении спецслужбы говорится о пресечении противоправной деятельности должностного лица военного комиссариата. Следствием установлено, что военный комиссар Республики Крым давал незаконные поручения своим сотрудникам освобождать граждан от призыва на военную службу за денежное вознаграждение. ФСБ показала оперативное видео с задержанным.

На кадрах видно, как следователи ведут Лымаря к служебной машине и увозят.

Возбуждено уголовное дело по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

Ранее 7 июля стало известно о следственных действиях в рабочем кабинете крымского военкома.

Лымаря назначили военкомом полуострова в августе 2020 года. На эту должность он пришел с аналогичного поста в Астраханской области.

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