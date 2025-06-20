Военкор Котенок: Рад, что Ахмед Дудаев способен определить, кто русский

Российский военный корреспондент Юрий Котенок с иронией ответил помощнику чеченского лидера Ахмеду Дудаеву, который ранее назвал членов «Русской общины» нацистами и отказался считать их русскими.

Военкор выразил «радость» относительно того, что чеченский министр по нацполитике в состоянии объяснить, «кто русский, а кто из русских выписан». Котенок иронично заметил, что Дудаев в своих высказываниях уже перерос региональный уровень, так что для него стоило бы сформировать отдельное федеральное министерство, где политик смог бы вносить вклад в обустройство «России-матушки».

Интересно, шариатские патрули будет предлагать? Юрий Котенок военный корреспондент

Кроме того журналист заметил, что не знает, по каким критериями Дудаев вообще определяет, кто русский, а кто нет. Он выразил надежду, что для этого чеченский министр не руководствуется принципами своего известного однофамильца, Джохара Дудаева, который в свое время был лидером чеченских сепаратистов в войне против России.

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Дудаев заявил, что «Русская община» участвовала в задержании чеченских детей

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев заявил, что в ходе рейда члены организации «Русская община» могли участвовать в «задержании чеченских детей».

Политик заметил, что представители объединения являются провокаторами и хотят стравить таким образом два дружественных народа. Он сравнил участников «Русской общины» с нацистами и заметил, что они не имеют ничего общего с русским народом.

«В Москве группа из 30-40 человек, которых иначе, как нацистами, не назвать, выходит на улицу, надевает маски и футболки с надписью "Русская община" и пытается задерживать несовершеннолетних чеченцев», — выразил возмущение Дудаев. Он также призвал провести профилактические беседы с представителями всех этносов, чтобы более не допускать подобного.

Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев . Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Чечне сообщили о начале работы по инциденту с «Русской общиной» в Москве

В Чечне заявили о начале работы по делу с «Русской общиной» в столице. Свой комментарий на этот счет дал уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев.

Работа ведется — конкретно, тщательно, четко, слаженно Мансур Солтаев уполномоченный по правам человека в Чечне

Он добавил, что чеченские власти выясняют обстоятельства произошедшего, а также поддерживают связь с московским омбудсменом. Политик напомнил, что дело получило резонанс после распространившегося в сети видео. Уроженка Чечни засняла один из рейдов представителей «Русской общины» в столице, в ходе которого те задержали нескольких чеченских детей. Кроме того, на видео утверждалось, что общественники якобы могли похитить несовершеннолетних.