Помощник Кадырова назвал нацистами членов «Русской общины» и отказался считать их русскими

Помощник главы Чечни Кадырова Дудаев назвал нацистами членов «Русской общины»

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев назвал нацистами членов «Русской общины», участвовавших в «задержании чеченских детей» в Москве. Слова Дудаева приводит портал «Грозный информ».

Дудаев объявил, что члены движения пытаются натравить один народ на другой, выступают в роли провокаторов. Чеченский чиновник также отказался считать членов «Русской общины» русскими.

В Москве группа из 30–40 человек, которых иначе, как нацистами, не назвать, выходит на улицу, надевает маски и футболки с надписью «Русская община» и пытается задерживать несовершеннолетних чеченцев Ахмед Дудаев

Конфликт людей в одежде с символикой «Русской общины» и, предположительно, подростков из Чечни произошел в Москве в жилом комплексе «Люблинский парк». Причины инцидента пока неизвестны.