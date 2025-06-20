В Чечне заявили о начале «конкретной работы» после инцидента с «Русской общиной» в Москве

Чеченский омбудсмен Солтаев: Работа по инциденту с «Русской общиной» уже ведется

В Чечне заявили о начале «конкретной работы» после инцидента с «Русской общиной» в Москве. Происшествие в столице прокомментировал уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев в Telegram.

Ранее уроженка республики записала видео во время рейда «Русской общины» в одном из столичных микрорайонов. Она утверждала, что активисты задержали нескольких чеченских детей, и также заявила о якобы имевшей место попытке их похищения общественниками.

По словам Солтаева, власти республики уже подключились к выяснению обстоятельств случившегося, в том числе при помощи московского омбудсмена. «Работа ведется — конкретно, тщательно, четко, слаженно», — резюмировал Солтаев.

Инцидент в Москве также прокомментировал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он назвал участников «Русской общины» нацистами и отказался считать их русскими.